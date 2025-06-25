СМИ сообщают, что в особняке, связанном с госсекретарем Дагестана, проходят обыски

РИА: идут обыски в особняке, связанном с госсекретарем Дагестана Магомедовым

Силовики проводят обыски в особняке в Махачкале, который может принадлежать госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову. Об этом пишет РИА Новости.

Как передает корреспондент агентства, правоохранители работают в четырехэтажном особняке на 1-м проезде Гоголя в Махачкале, которым, по данным источника СМИ, может владеть Магомедов.

До этого стало известно, что в кабинете госсекретаря в здании администрации главы и правительства республики также идут обыски. В администрации Махачкалы ТАСС рассказали, что оперативные мероприятия проводятся также в структурных подразделениях мэрии города. Обыски проходят в управлении архитектуры и градостроительства и управлении имущественных и земельных отношений.

По словам другого источника ТАСС, обыски проходят в рамках уголовного дела по адресам, связанным с Магомедовым.

25 июня Telegram-канал SHOT писал, что в доме и офисах госсекретаря Дагестана прошли обыски в рамках дела о возможной незаконной приватизации предприятия «Дагнефтебаза».

Ранее сообщалось, что дело бывшего министра спорта Дагестана рассмотрят в другом регионе в целях безопасности.