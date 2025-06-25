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Названа причина обысков у госсекретаря Дагестана

SHOT: у госсекретаря Дагестана прошли обыски в рамках дела о «Дагнефтебазе»
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Правительство Дагестана

В доме и офисах основателя «Анжи», госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова прошли обыски в рамках дела о возможной незаконной приватизации предприятия «Дагнефтебаза». Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Предприятие принадлежало республиканским властям, но в 2005 году перешло в частные руки. Возглавил компанию сам Магомедов.

Теперь под угрозой находится вся недвижимость, записанная на чиновника и его семью — ее могут конфисковать. Это не первая претензия к нему по имуществу: в 2017 году, когда он еще был депутатом Народного собрания, журналисты нашли у него скрытую квартиру в Москве стоимостью 95 млн рублей. Она была оформлена на супругу и не отражалась в его декларации.

Расследование продолжается.

Магомедов был назначен государственным секретарем республики Дагестан в 2021 году. Он также являлся депутатом Государственной думы шестого созыва, основателем и бывшим президентом махачкалинского футбольного клуба «Анжи».

28 января 2025 года «Анжи» объявил о возвращении в профессиональный футбол. В махачкалинском «Динамо», комментируя эту новость, отметили возрождение футбола в Дагестане.

Ранее стало известно, что дело бывшего министра спорта Дагестана рассмотрят в другом регионе в целях безопасности.

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