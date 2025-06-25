На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Обыски проходят в здании администрации главы и правительства Дагестана

Обыски проходят в кабинете госсекретаря Дагестана Магомедова
close
Правительство Дагестана

Силовики проводят обыски в кабинете госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова в здании администрации главы и правительства республики. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

В администрации Махачкалы рассказали агентству, что оперативные мероприятия проводятся также в структурных подразделениях мэрии города. Обыски проходят в управлении архитектуры и градостроительства и управлении имущественных и земельных отношений.

По словам другого источника ТАСС, обыски проходят в рамках уголовного дела по адресам, связанным с Магомедовым.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что в доме и офисах госсекретаря Дагестана прошли обыски в рамках дела о возможной незаконной приватизации предприятия «Дагнефтебаза».

Магомедов был назначен государственным секретарем республики Дагестан в 2021 году. Он также являлся депутатом Госдумы шестого созыва, основателем и бывшим президентом махачкалинского футбольного клуба «Анжи».

Ранее сообщалось, что дело бывшего министра спорта Дагестана рассмотрят в другом регионе в целях безопасности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами