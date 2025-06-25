Обыски проходят в здании администрации главы и правительства Дагестана

Силовики проводят обыски в кабинете госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова в здании администрации главы и правительства республики. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

В администрации Махачкалы рассказали агентству, что оперативные мероприятия проводятся также в структурных подразделениях мэрии города. Обыски проходят в управлении архитектуры и градостроительства и управлении имущественных и земельных отношений.

По словам другого источника ТАСС, обыски проходят в рамках уголовного дела по адресам, связанным с Магомедовым.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что в доме и офисах госсекретаря Дагестана прошли обыски в рамках дела о возможной незаконной приватизации предприятия «Дагнефтебаза».

Магомедов был назначен государственным секретарем республики Дагестан в 2021 году. Он также являлся депутатом Госдумы шестого созыва, основателем и бывшим президентом махачкалинского футбольного клуба «Анжи».

Ранее сообщалось, что дело бывшего министра спорта Дагестана рассмотрят в другом регионе в целях безопасности.