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Дело бывшего министра спорта Дагестана рассмотрят в другом регионе в целях безопасности

Суд рассмотрит дело экс-министра спорта Дагестана Магомедова в другом регионе
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Военный суд рассмотрит в другом регионе дело бывшего министра спорта Дагестана и мэра города Кизилюрта Магомеда Магомедова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В публикации отмечается, что решение о рассмотрении дела Магомедова было принято Верховным судом РФ, поскольку Генпрокуратура считает, что за пределами региона процесс будет более безопасным для его участников.

Изначально планировалось, что слушания должны проходить по месту совершения преступления.

В обоснование решения о переносе процесса за пределы Дагестана суду была передана справка из ФСБ о том, что один из фигурантов дела располагает «этноклановыми связями» в правоохранительных органах региона, что может повлиять на ход процесса.

Дело Магомедова было направлено в Южный окружной военный суд, но сторона защиты не согласна с данным решением, а доводы оппонентов — голословными.

Магомедов был задержан в рамках дела о растрате в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК РФ) в начале октября 2023 года. 12 августа 2024 года ему предъявили обвинение в содействии терроризму с использованием служебного положения, а также в незаконном обороте оружия.

Ранее сообщалось, что в деле Магомедова фигурирует вооруженное формирование.

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