В МВД прокомментировали сообщение о легализации 50 тысяч мигрантов в Калужской области

В МВД назвали фейком данные о легализации 50 тысяч мигрантов в Калужской области

Информация о незаконной легализации 50 тысяч мигрантов на территории Калужской области не соответствует действительности. Об этом сообщило УМВД РФ по региону в своем Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что оперативники пресекли деятельность заместителя начальника ОМВД России по Жуковскому району, его подчиненного и жителей города Жукова.

Предварительно, они организовали незаконное пребывание в РФ 16 иностранных граждан. Один из подозреваемых передал директору профильной организации 100 тыс. рублей за оказание иностранным гражданам помощи в сдаче необходимого экзамена.

При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, добавили в МВД.

О том, что замначальника полиции и руководителя уголовного розыска обвинили в организации масштабной схемы по нелегальной легализации около 50 тыс. мигрантов, сообщил 25 июня Telegram-канал Mash.

По его данным, они помогали иностранцам за деньги проходить тесты по русскому языку и знанию законов, оформлять трудовые патенты и регистрацию.

Ранее в РФ задержали иностранца, легализовавшего мигрантов через взломы на «Госуслугах».