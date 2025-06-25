Калужских полицейских обвинили в легализации 50 тысяч мигрантов

В Калужской области замначальника полиции и руководителя уголовного розыска обвинили в организации масштабной схемы по нелегальной легализации около 50 тыс. мигрантов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, заместитель начальника отдела МВД по Жуковскому району Сергей Григорьев вместе с начальником уголовного розыска Евгением Солоповым помогали иностранцам за деньги проходить тесты по русскому языку и знанию законов России, оформлять трудовые патенты и регистрацию. Благодаря этим документам мигранты могли легально находиться в стране и свободно передвигаться по России.

Видео задержания чиновников попало в СМИ — их задержали и предъявили обвинения. Теперь полицейским грозит реальный срок. Имена всех 50 тысяч мигрантов уже известны — правоохранители проводят их проверку, после чего планируют отправлять их обратно в страны происхождения.

Недавно в Стерлитамаке правоохранители задержали гражданина Узбекистана по делу о постановке на учет более десяти мигрантов после взлома аккаунтов «Госуслуг» россиян.

Ранее в Татарстане мигранта обвинили в незаконном получении сертификата на жилье.