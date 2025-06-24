Мачеха заставляла девятилетнюю падчерицу заниматься проституцией

В Индии девятилетняя девочка сбежала из дома из-за того, что мачеха заставляла ее заниматься проституцией. Об этом сообщает The Times of India со ссылкой на пресс-службу полиции.

Инцидент произошел в городе Агра (штат Уттар-Прадеш). По словам правоохранителей, заявление по поводу девочки в участок подал незнакомец, к которому ребенок обратился за помощью. Девочка сбежала от мачехи и рассказала, что женщина заставляла ее заниматься проституцией. Потерпевшая утверждает, что с подачи родственницы стала жертвой надругательства со стороны трех мужчин.

34-летняя мачеха и подозреваемые в сексуальном насилии задержаны.

Позже в соцсетях появилось видео с девочкой, которая повторяет свои слова о совершенных в отношении нее преступлениях и показывает следы побоев от мачехи.

В полиции рассказали, что школьницу взяли под опеку около двух лет назад — с тех пор женщина фактически держала приемную дочь в плену: издевалась над ней. Девочку направили на медицинское обследование, после чего определят ее в Центр защиты детей.

Ранее в Индии мать заставила дочь восемь раз вступить в половую связь с ее сожителем, чтобы она «поняла жизнь».