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Мать заставляла 13-летнюю дочь спать со своим сожителем, чтобы она «поняла жизнь»

В Индии мать заставила дочь восемь раз спать с ее сожителем и его знакомым
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Mr. Pramendra Dobhal (IPS)

В Индии мать заставляла несовершеннолетнюю дочь вступать в интимную связь со своим 33-летним сожителем и его 30-летним приятелем. Двое преступников — мать и ее партнер — задержаны, третий объявлен в розыск. Об этом сообщает The Times of India.

По информации издания, с января 2025 года мужчины как минимум восемь раз надругались над 13-летней девочкой. Все происходило с согласия и под присмотром ее матери. Сообщники запугивали девочку, заставляя ее хранить молчание, обещая в случае ее «разговорчивости» расправиться с ее отцом.

После нескольких эпизодов изнасилования девочка все же решилась поделиться переживаниями с отцом, и тот написал заявление в полицию.

Медицинское освидетельствование подтвердило факты надругательства.

По данным СМИ, женщина заставляла дочь совокупляться с мужчинами, объясняя это тем, что «это нормальная часть жизни», а также тем, что девочка подобным образом «поймет жизнь».

Ранее в Индии мужчины изнасиловали девушку и шантажировали ее видео.

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