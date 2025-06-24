В Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности

На территории Московского региона ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

»Москва. Ветер. Период предупреждения до 00:00 26 июня — местами порывы до 15 м/с», — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение будет действовать и в Подмосковье.

23 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что всю неделю температура воздуха в Москве будет ниже нормы на 2–4°C. Специалист уточнил, что в начале недели ночью в столице ожидается +8...+10°C. Днем в Москве воздух прогреется до +18...+20°C. Во второй половине недели прогнозируется небольшое повышение ночных температур до +11...+13°C.

В этот же день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что на текущей неделе вторник, 24 июня, будет самым теплым. Воздух в этот день прогреется до +22°C, отметил специалист.

Ранее москвичам посоветовали не ждать возвращения жаркой погоды.