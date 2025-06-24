На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности

В Московском регионе ввели желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра
close
Станислав Красильников/РИА Новости

На территории Московского региона ввели «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

»Москва. Ветер. Период предупреждения до 00:00 26 июня — местами порывы до 15 м/с», — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение будет действовать и в Подмосковье.

23 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что всю неделю температура воздуха в Москве будет ниже нормы на 2–4°C. Специалист уточнил, что в начале недели ночью в столице ожидается +8...+10°C. Днем в Москве воздух прогреется до +18...+20°C. Во второй половине недели прогнозируется небольшое повышение ночных температур до +11...+13°C.

В этот же день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что на текущей неделе вторник, 24 июня, будет самым теплым. Воздух в этот день прогреется до +22°C, отметил специалист.

Ранее москвичам посоветовали не ждать возвращения жаркой погоды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами