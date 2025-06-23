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Москвичам пообещали облачную и прохладную погоду на этой неделе

Вильфанд: в Москве температура воздуха будет ниже нормы всю неделю
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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Всю неделю температура воздуха в Москве будет ниже нормы на 2-4°C. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В течение каждого дня этой недели в Москве давление будет ниже нормы, поэтому погода облачная, возможны прояснения. <…> Облачная погода и прохладная. Прохладная потому, что температура не только в Москве, но и на всей европейской России характеризуется условиями вхождения воздушных масс с севера», — сказал специалист.

Вильфанд добавил, что в начале недели ночью в столице ожидается +8°C...+10°C. Днем в Москве воздух прогреется до +18°C...+20°C. Во второй половине недели прогнозируется небольшое повышение ночных температур до +11°C...+13°C.

21 июня Вильфанд рассказал, что в Москве на неделе ожидаются ежедневные дожди. Специалист отметил, что в столице ожидается низкое давление и, как следствие, облачная погода.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Москве в конце июня.

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