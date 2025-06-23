Москвичам рассказали, какой день будет самым теплым на этой неделе

На текущей неделе вторник, 24 июня, будет самым теплым. Воздух в этот день прогреется до +22°C. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«С севера идет циклон, и мы сначала попадаем в его наиболее дождевую часть, а потом в тыловую — холодную часть. Там температура будет уже ниже 20 градусов, но, скажем так, выше 15 градусов. 15-17 градусов все-таки гарантировано, и даже на вторую половину недели», — сказал Шувалов.

Также на неделе возможны дожди, добавил он.

Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков до этого предупреждал жителей столичного региона, что самой холодной станет ночь с понедельника на вторник — прогнозируется от +7°C до +9°C. В последующие ночи, по словам синоптика, ожидается более теплая погода, воздух будет в среднем прогреваться до +9…+14°C.

Ранее Вильфанд предупредил о сильных дождях с градом в регионах Урала и Сибири.