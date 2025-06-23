Москвичам посоветовали не ждать возвращения жаркой погоды

Синоптик Шувалов: в Москву не вернется жаркая погода даже в начале июля

В ближайшее время в столичный регион не вернется жаркая погода – июль начнется с той же прохлады, которая наблюдается сегодня. Это связано с целой чередой циклонов, объяснил НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, сейчас нет оснований надеяться на возвращение жары, так как весь финал июня будут преобладать циклоны с прохладным воздухом.

«До первой пятидневки июля ситуация с этой длинной волной над европейской территорией России в общем и целом сохраняется, — отметил Шувалов. — Так что особых перспектив на кардинальное изменение погоды, рост температуры, к сожалению, пока нет».

Напомним, он также сообщил, что в этом году российских выпускников ожидает не самая благоприятная погода – в большинстве регионов будет прохладно и дождливо. Так, западные районы страны, включая Петербург, Великий Новгород и Псков, окажутся на гребне высокого давления, за счет чего есть шанс, что там погода прояснится. А в более восточных (Казань, Киров, Нижний Новгород) будут идти дожди.

Ранее синоптик предупредил москвичей о похолодании и дождях до конца недели.