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Россиянам рассказали, как не быть обманутым при съеме квартиры

Россиянам дали советы, как не стать жертвой мошенников при съеме квартиры
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Аренда жилья онлайн – удобный способ, но он сопряжен с рисками, поскольку мошенники постоянно изобретают новые схемы обмана. Об этом рассказал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев в интервью RT.

Он пояснил, что мошенники пользуются тем, что арендатор не имеет возможности лично осмотреть квартиру и проверить документы.

«Первое, на что стоит обратить внимание. <...> Если в объявлении мало информации, размытые или слишком идеальные фото — это повод насторожиться», - посоветовал аналитик.

По его словам, одним из самых распространенных видов мошенничества является требование предоплаты.

«Никогда не переводите деньги до подписания договора и личного или хотя бы видеознакомства с арендодателем», — подчеркнул Силаев.

Киберэксперт отметил, что особенно рискованно соглашаться на нестандартные способы оплаты, такие как переводы на электронные кошельки, криптовалютой или через системы денежных переводов.

«Лучше использовать банковский перевод с четким указанием назначения платеж», — пояснил эксперт.

Специалист порекомендовал тщательно проверять документы арендодателя. Также важно обращать внимание на историю объявления и аккаунта арендодателя.

«Если профиль создан недавно, на нем нет отзывов или они выглядят шаблонными — это тревожный сигнал», — пояснил Силаев.

Он добавил, что в договоре аренды должны быть четко прописаны сроки аренды, сумма платежа, условия возврата депозита и порядок расторжения договора.

До этого российские банки предложили установить требование для организаторов распространения информации в сети прерывать звонки или переписку при наличии подозрений на мошенничество.

Ранее россиян предупредили о новой схеме обмана с «Ростелекомом»

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