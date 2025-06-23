Россиян предупредили о новой схеме обмана с «Ростелекомом»

Мошенники придумали новый способ обмана россиян, представляясь сотрудниками «Ростелекома». Они звонят потенциальным жертвам на домашний телефон, сообщил в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, пишет РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что мошеннические звонки фиксируются в разных регионах страны. Злоумышленники предлагают россиянам продлить договор связи, а после согласия просят сообщить им код авторизации, пришедший в SMS на мобильный телефон жертвы.

Получив код, преступники получают доступ к важным аккаунтам человека и счетам. Позже поступает другой звонок, но уже якобы от правоохранительных органов или Росфинмониторинга. Жертве сообщают, что с аккаунтом проводятся незаконные операции и под видом проверки требуют передать деньги курьеру.

До этого эксперт Михаил Гербер назвал три категории россиян, наиболее уязвимых перед телефонными мошенниками. По его словам, это несовершеннолетние, пожилые люди и владельцы криптовалюты.

В частности, мошенники при помощи вредоносных приложений, замаскированных под детские игры, могут заражать все устройства, которые подключены к домашнему Wi-Fi, и получать доступ к личным данным. Кроме того, аферисты нередко пытаются найти на устройствах жертв криптокошельки и найти среди фотографий ключи доступа к таким кошелькам.

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