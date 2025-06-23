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Минпромторг будет контролировать воду и молочную продукцию в садах и школах

Алиханов: в РФ будут контролировать качество воды и молочки в садах и школах
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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что министерство сделает обязательным контроль качества упакованной воды и молочной продукции в детских садах и школах. Об этом сообщает РИА Новости.

«В конце прошлого года на Госкомиссии приняли решение начать в системе маркировки эксперимент по контролю поставок пищевой продукции в социальную сферу… Эксперимент затрагивает упакованную воду и молочную продукцию, которые подлежат маркировке», — поделился Алиханов.

Он уточнил, что эксперимент пока вводится в нескольких регионах — в Краснодарском, Пермском, Ставропольском и Хабаровском краях, в Московской и Новосибирской областях и в Санкт-Петербурге — и завершится к сентябрю.

До этого Алиханов говорил, что в Российской Федерации экономический эффект от внедрения системы маркировки товаров «Честный знак» составил 1,2 трлн рублей.

Он также подчеркнул, что легальный бизнес от внедрения маркировки дополнительно заработал 687 млрд рублей.

Ранее Путин поддержал идею равных условий маркировки для российских и зарубежных производителей.

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