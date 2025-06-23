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Глава Минпромторга рассказал об экономическом эффекте от маркировки в РФ

Алиханов: в России экономический эффект от маркировки составил 1,2 трлн рублей
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Артем Сизов/«Газета.Ru»

В Российской Федерации экономический эффект от внедрения системы маркировки товаров «Честный знак» составил 1,2 трлн рублей. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

«По данным Федеральной налоговой службы, за последние 5 лет экономический эффект составил 1,2 триллиона рублей в виде налоговых и других поступлений в бюджеты всех уровней», — сказал он.

Министр отметил, что более половины от данной суммы удалось привлечь за счет «обеления» рынка табачной продукции — 627 млрд рублей.

«Результаты в других товарных группах тоже ощутимые. По молочной продукции — 148 миллиардов рублей, в легпроме — 143 миллиарда рублей, в сегменте обуви – 85 миллиардов рублей, в отношении парфюмерии — 35 миллиардов рублей», — заявил Алиханов.

Он также подчеркнул, что легальный бизнес от внедрения маркировки дополнительно заработал 687 млрд рублей.

Накануне сообщалось, что в России заблокировали свыше 1,2 млрд товаров благодаря системе маркировки «Честный знак» и разрешительного режима на кассах магазинов.

Сейчас к системе «Честный знак» уже присоединились 900 тысяч компаний. Она обязывает производителей наносить уникальный код на каждую единицу продукции, что позволяет предотвращать поставку контрафактной продукции на рынок. Предполагается, что в сфере спортивного питания доля контрафакта может достигать 50%, а в строительной отрасли — 22%.

Ранее Путин поддержал идею равных условий маркировки для российских и зарубежных производителей.

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