Путин поддержал идею равных условий маркировки для российских и зарубежных производителей

Президент России Владимир Путин согласился с необходимостью установления равных условий маркировки для отечественных и зарубежных компаний. Об этом он заявил на встрече с предпринимателями, где обсуждались проблемы системы «Честный знак», передает ТАСС.

Бизнесмены пожаловались, что российские производители сталкиваются с более строгими требованиями маркировки по сравнению с иностранными фирмами, продающими товары через интернет. Путин назвал их требование справедливым и поручил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову активизировать работу в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Правильно, справедливо», — прокомментировал президент инициативу предпринимателей.

Владимир Путин 26 мая встречался с представителями российских деловых кругов. В мероприятии принимали участие руководители крупных предприятий и компаний, обеспечивающих технологический суверенитет и успешно замещающих покинувшие Россию бренды. Глава государства обсудил с бизнесом актуальные вопросы экономического развития и импортозамещения. «Газета.Ru» вела трансляцию встречи.

Ранее Путин заявил о планах значительного роста использования российского ПО.