На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Акула напала на девочку и едва не откусила ей руку

Mirror: в США врачи пришили обратно руку девочке, пострадавшей от акулы
close
Mile Ribeiro/Pexels

В США акула напала на девочку и едва не откусила ей руку, пишет Mirror.

По словам девятилетней Лии Лендел из Флориды, она просто занималась сноркелингом и вынырнула, чтобы сделать вдох, когда внезапно почувствовала сильный укус.

«Что-то твердое вцепилось в меня и потянуло в сторону. Я посмотрела на свою руку — вся была в крови. Я начала кричать, звать маму», — вспоминает школьница.

Ее мать Надя сразу поняла серьезность происходящего и в панике начала звонить спасателям.

«Я посмотрела и увидела, что ее рука почти полностью оторвана. Вода вокруг нее была красной. В этот момент я поняла — это нападение акулы», — рассказала женщина.

Спасатели прибыли через три минуты после вызова. На месте также оказали помощь местные рабочие, один из которых сообщил, что видел в воде акулу длиной около 2,5 метров.

Лию незамедлительно доставили в больницу, где ей провели шестичасовую операцию по восстановлению руки. Хирурги сумели выполнить сложную реконструкцию: забрали артерии с ноги ребенка для восстановления кровотока, установили металлические штифты для фиксации костей. К счастью, врачи сообщили, что девочка может двигать пальцами.

В настоящее время Лия продолжает восстанавливаться под присмотром врачей и с поддержкой своей семьи. Ей помогают терапевт, медицинская собака по кличке Белл и команда специалистов. По словам хирурга, результат можно считать успешным, поскольку укус был «чистым», без сильного повреждения тканей.

Ранее в США акула упала с неба рядом с игравшим в гольф мужчиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами