В США акула напала на девочку и едва не откусила ей руку, пишет Mirror.

По словам девятилетней Лии Лендел из Флориды, она просто занималась сноркелингом и вынырнула, чтобы сделать вдох, когда внезапно почувствовала сильный укус.

«Что-то твердое вцепилось в меня и потянуло в сторону. Я посмотрела на свою руку — вся была в крови. Я начала кричать, звать маму», — вспоминает школьница.

Ее мать Надя сразу поняла серьезность происходящего и в панике начала звонить спасателям.

«Я посмотрела и увидела, что ее рука почти полностью оторвана. Вода вокруг нее была красной. В этот момент я поняла — это нападение акулы», — рассказала женщина.

Спасатели прибыли через три минуты после вызова. На месте также оказали помощь местные рабочие, один из которых сообщил, что видел в воде акулу длиной около 2,5 метров.

Лию незамедлительно доставили в больницу, где ей провели шестичасовую операцию по восстановлению руки. Хирурги сумели выполнить сложную реконструкцию: забрали артерии с ноги ребенка для восстановления кровотока, установили металлические штифты для фиксации костей. К счастью, врачи сообщили, что девочка может двигать пальцами.

В настоящее время Лия продолжает восстанавливаться под присмотром врачей и с поддержкой своей семьи. Ей помогают терапевт, медицинская собака по кличке Белл и команда специалистов. По словам хирурга, результат можно считать успешным, поскольку укус был «чистым», без сильного повреждения тканей.

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