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В США акула упала с неба рядом с игравшим в гольф мужчиной

В США орлан уронил акулу-молот рядом с мужчиной на поле для гольфа
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Shutterstock

В США акула упала с неба на поле для гольфа. Об этом сообщает Garden and Gun.

Инцидент произошел в Южной Каролине, когда мужчина по имени Джонатан Марлоу играл в гольф. Внезапно рядом с ним упала небольшая акула-молот, около 60 сантиметров в длину. Ее обронил орлан, которого начали преследовать вороны, пока он нес добычу в когтях.

По заверению орнитологов, такое поведение ворон характерно для сезона гнездования. В этот период они активно защищают свои гнезда от хищников, нападая на них.

Поле для диск-гольфа Splinter City находится рядом с пирсом Springmaid, где часто охотятся орланы. Обычно они ловят мелкую рыбу, но данная ситуация стала исключением. Игроки оставили пойманную акулу под деревом, надеясь, что птица вернется за добычей.

В октябре прошлого года в Англии на посетителя ресторана с неба упала рыба. По информации СМИ, мужчина с друзьями ел пиццу, когда над его столом пролетела чайка и сбросила рыбу прямо на еду. После этого гость осторожно достал из пиццы неожиданную добавку и обратился к официантам, чтобы сообщить о произошедшем.

Ранее американца задержали за месть акуле.

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