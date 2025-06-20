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Россиянин чуть не истек кровью и лишился ноги, уронив заряженное ружье на пол

В Якутии мужчина чуть не истек кровью и лишился ноги, уронив ружье на пол
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Depositphotos

В Якутии мужчина уронил на пол заряженное ружье, получил дробовое ранение и лишился ноги. Об этом сообщает ГБУ РС(Я) «Олекминская ЦРБ».

Инцидент произошел, когда 41-летний житель района случайно уронил заряженное ружье, зацепившись за дверной порог. В результате произошел выстрел, и мужчина получил сквозное дробовое ранение ноги.

Пострадавший был доставлен в районную больницу в крайне тяжелом состоянии с массивной кровопотерей — около 2 литров, и травматическим шоком. Врачи провели экстренную операцию, в ходе которой пришлось ампутировать мужчине голень из-за необратимых повреждений. После переливания крови и реанимационных мероприятий состояние пациента стабилизировалось, сейчас он готовится к выписке и передвигается на костылях.

Ранее пьяный россиянин стрелял на улице из обреза и попал матери в лицо.

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