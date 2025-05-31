На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Пьяный россиянин стрелял на улице из обреза и попал матери в лицо

В Пензенской области мужчина случайно выстрелил матери в лицо
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Житель поселка Пачелма предстанет перед судом за стрельбу из обреза, в результате которой пострадала его мать, спасти женщину не смогли. Об этом сообщает ГРТК «Пенза».

Инцидент произошел в марте 2025 года. 28-летний мужчина распивал спиртные напитки в компании своей матери. Когда алкоголь закончился, он вышел на улицу с обрезом охотничьего ружья и решил поупражняться в меткости.

Мать пыталась отговорить сына и стала вырывать у него из рук ружье. Обвиняемый случайно нажал на спусковой крючок и выстрелил пострадавшей в лицо, спасти женщину не удалось. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, материалы расследования направлены в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области охранник СНТ выстрелил в лоб агрессивному незнакомцу. Охранник садоводства получил жалобу на двух мужчин, которые агрессивно вели себя в помещении контрольно-пропускного пункта. В ходе конфликта один из пьяных приятелей ударил охранника по лицу, в ответ тот достал травматический пистолет и выстрелил в воздух. Хулиган попытался схватить пенсионера за руку, резиновая пуля попала ему в лоб. Пострадавший дебошир госпитализирован с травмой головы.

Ранее в Ингушетии покупатель ждал булочки в пекарне и прострелил себе руку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами