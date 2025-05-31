Пьяный россиянин стрелял на улице из обреза и попал матери в лицо

Житель поселка Пачелма предстанет перед судом за стрельбу из обреза, в результате которой пострадала его мать, спасти женщину не смогли. Об этом сообщает ГРТК «Пенза».

Инцидент произошел в марте 2025 года. 28-летний мужчина распивал спиртные напитки в компании своей матери. Когда алкоголь закончился, он вышел на улицу с обрезом охотничьего ружья и решил поупражняться в меткости.

Мать пыталась отговорить сына и стала вырывать у него из рук ружье. Обвиняемый случайно нажал на спусковой крючок и выстрелил пострадавшей в лицо, спасти женщину не удалось. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, материалы расследования направлены в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области охранник СНТ выстрелил в лоб агрессивному незнакомцу. Охранник садоводства получил жалобу на двух мужчин, которые агрессивно вели себя в помещении контрольно-пропускного пункта. В ходе конфликта один из пьяных приятелей ударил охранника по лицу, в ответ тот достал травматический пистолет и выстрелил в воздух. Хулиган попытался схватить пенсионера за руку, резиновая пуля попала ему в лоб. Пострадавший дебошир госпитализирован с травмой головы.

Ранее в Ингушетии покупатель ждал булочки в пекарне и прострелил себе руку.