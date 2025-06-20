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Россиянке не дали зачать ребенка от умершего супруга

В Петербурге суд запретил женщине рожать от умершего супруга
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Depositphotos

В Санкт-Петербурге клиника отказалась делать женщине ЭКО после смерти ее мужа. Суд встал на сторону медицинского учреждения. Об этом рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Согласно материалам дела, несколько лет назад супружеская пара обратилась в клинику и заключила договор на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Мужчина дал согласие на обработку спермы с последующим получением беременности. В рамках заключенного договора клиника получила три эмбриона. Один из них был подсажен клиентке, и та родила сына. Еще до рождения ребенка его отец умер.

Через три года после этого женщина вновь обратилась в клинику, желая снова стать мамой. Но медучреждение отказало ей в оказании услуги в связи со смертью мужа.

В клинике пояснили, что в случае ухода из жизни пациента (ее супруга), который был наравне с заявительницей получателем услуги — его половые клетки замораживали в связи с его бесплодием, — «отпали правовые основания для дальнейшего оказания медицинской помощи, поскольку отсутствовал сам субъект, которому она оказывается».

Суд отметил, что репродуктивное право является личным неимущественным правом и не переходит по наследству.

«Режим наследования неприемлем для эмбрионов. Репродуктивное право на эмбрион принадлежит совместно лицам, выразившим волю на применение метода ВРТ, в результате которого эмбрион был создан. Оно осуществляется по взаимному согласию правообладателей», — уточнила Лебедева.

Поскольку действующие законы РФ не регулируют вопрос посмертной репродукции, при рассмотрении дела была применена аналогия закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» — согласно ему, тело, органы и ткани умершего могут использоваться после ухода человека из жизни в медицинских целях только с его письменного согласия, заверенного им у нотариуса.

«Нотариально удостоверенного согласия на использование эмбриона, полученного с использованием его половых клеток с целью проведения вспомогательных репродуктивных технологий, мужчина при жизни не составил», — рассказала руководитель пресс-службы.

Суд встал на сторону ответчика, посчитав, что у того нет прав для оказания женщине услуги, за которой она обратилась.

Ранее стало известно, что жительница США родила через пять месяцев после своей смерти.

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