Женщина родила через несколько месяцев после смерти мозга

В США женщина родила через пять месяцев после смерти мозга

В США у женщины, которой во время беременности констатировали смерть мозга, родился ребенок. Об этом сообщает The Guardian.

В феврале 2025 года беременная Адриана Смит из штата Джорджия обратилась за медицинской помощью в больницу в связи с беспокоящими ее головными болями. Во время обследования у нее нашли множественные тромбы в мозге. Медики пытались помочь пациентке, но ее состояние быстро ухудшалось. В итоге женщина умерла.

Поскольку в Джорджии действует закон о запрете абортов после шестой недели беременности, Смит подключили к аппаратам, которые искусственно поддерживали ее жизнедеятельность. 13 июня, как сообщила мать Смит, ее дочери провели экстренное кесарево. На свет появился мальчик весом 823 грамма. Его поместили в отделение интенсивной терапии. По словам бабушки новорожденного, медики дают благоприятные прогнозы относительно выхаживания ее внука.

Также она добавила, что во 18 июня ее дочь отключили от систем жизнеобеспечения.

Ранее аналогичный случай произошел в Португалии: там в больнице Лиссабона родился ребенок через четыре месяца после того, как у матери констатировали смерть головного мозга.