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Женщина пришла на прием к врачу и узнала, что генетически она мужчина

В США женщина обратилась к врачу и узнала, что она генетически мужчина
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Depositphotos

У американки обнаружили генетическое отклонение, из-за которого она не может родить. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам самой 27-летней Сиеры Арена, она с детства не сомневалась в том, что она – девочка. Однако в какой-то момент девушка заметила, что у нее нет месячных и наблюдаются проблемы, которые женщины обычно описывают при менопаузе.

«У меня часто бывали приливы и перепады настроения, что было странно», – сообщается в публикации.

На осмотре у врача оказалось, что матка и яичники не развивались должным образом и не вырабатывали нужные для женщины гормоны. После исследований врачи выяснили, что у пациентки в ДНК закодирован мужской набор хромосом. Таким образом, женщина никогда не сможет иметь детей.

По словам женщины, она никогда не говорит об этом при поиске партнера и раскрывает диагноз только в тех случаях, когда речь заходит о детях.

Ранее в Тюмени женщина родила ребенка, у которого не смогли определить пол.

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