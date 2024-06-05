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В Тюмени женщина родила ребенка, у которого не смогли определить пол

В Тюменской области родился ребенок с неопределенным полом

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Depositphotos

Жительница Тюмени родила ребенка с редким диагнозом. Об этом сообщает 72.ru.

У новорожденного врачи не смогли определить пол из-за генетической мутации, при которой органы не соответствуют мужскому или женскому полу. Младенец стал первым ребенком в текущем году с подобным отклонением.

В последствии решить проблему у таких детей можно исключительно хирургическим путем. При этом врачам сложно точно спрогнозировать, сможет ли будущий взрослый с нарушением формирования пола стать родителем.

«Причинами рождения детей с таким нарушением, как правило, являются мутации ряда генов, вовлеченных в процесс закладки половых желез», — сообщается в публикации.

По словам специалистов, врожденные пороки в целом появляются из-за наличия хронических заболеваний у матерей, острых вирусных заболеваний и других диагнозов. Чаще врожденные пороки находят у мальчиков.

Количество детей, рожденных с нарушением формирования пола, в регионе каждый год не превышает семи человек. Так, в 2022 и в 2019 таких детей было по трое, в 2018 не было ни одного зарегистрированного случая.

Ранее в Тюменской области родились шесть детей с неизвестным полом.

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