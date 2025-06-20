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В Израиле умер обокравший российские библиотеки на $139 млн книжный вор

Обокравший РНБ в Петербурге на $139 млн книжный вор Кабири умер в Израиле
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Shutterstock

Обокравший Российскую национальную библиотеку (РНБ) в Санкт-Петербурге на $139 млн Давид Кабири умер в Израиле. Об этом рассказал сын Давида Амир на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Судя по некрологу, Кабири скончался в кругу большой семьи. Его сын Амир Гросс Кабири является президентом Центра изобразительных искусств имени М. Т. Абрахама и основателем крупного промышленного холдинга M.T. Abraham Group. Давид Кабири будет похоронен на кладбище Яркон в пригороде Тель-Авива.

В 1994 году Цион Леви и Давид Кабири проникли во двор РНБ ночью, перекусили кусачками железную цепь ворот и через форточку проникли внутрь библиотеки, откуда украли древние еврейские манускрипты, рукописи эпохи Средневековья и старинные списки с миниатюрами, найденные во время раскопок в Азии. В Израиле они были признаны виновными в краже и приговорены к шести месяцам тюрьмы и штрафу в $13 тыс.

До этого россиянин украл из магазина 56 плиток шоколада и семь томов «Гарри Поттера».

Ранее в Госдуме призвали поэтов и писателей ходить в библиотеки после блокировки Wattpad.

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