Россиянин украл из магазина 56 плиток шоколада и семь томов «Гарри Поттера»

В Санкт-Петербурге прокуратура Калининского района передала в суд дело похитителя шоколадок и книг. Об этом сообщили в пресс-службе городского ведомства.

По версии следствия, 25-летний уроженец Тверской области 25 декабря 2023 года, а также 12 января и 3 февраля 2024 года украл в магазине на улице Брянцева десятки шоколадных плиток. Мужчина складывал их в корзину, а затем проходил мимо кассы и скрывался. Награбленное он продавал на улице случайным прохожим.

Другим объектом кражи стали книги о Гарри Поттере. 9 апреля 2024 года нарушитель зашел в специализированный магазин и вынес оттуда семь томов о волшебнике. Мужчина не планировал их продавать, и забрал себе для чтения.

До этого в Уфе женщина пригрозила продавцу ножом и вынесла из магазина плюшевого медведя.

Ранее в Хакасии подросток ограбил цветочный магазин, чтобы подарить букет матери.