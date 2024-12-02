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Россиянин украл из магазина 56 плиток шоколада и семь томов «Гарри Поттера»

В Петербурге мужчина украл из магазина 56 шоколадок и книги о Гарри Поттере

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Depositphotos

В Санкт-Петербурге прокуратура Калининского района передала в суд дело похитителя шоколадок и книг. Об этом сообщили в пресс-службе городского ведомства.

По версии следствия, 25-летний уроженец Тверской области 25 декабря 2023 года, а также 12 января и 3 февраля 2024 года украл в магазине на улице Брянцева десятки шоколадных плиток. Мужчина складывал их в корзину, а затем проходил мимо кассы и скрывался. Награбленное он продавал на улице случайным прохожим.

Другим объектом кражи стали книги о Гарри Поттере. 9 апреля 2024 года нарушитель зашел в специализированный магазин и вынес оттуда семь томов о волшебнике. Мужчина не планировал их продавать, и забрал себе для чтения.

До этого в Уфе женщина пригрозила продавцу ножом и вынесла из магазина плюшевого медведя.

Ранее в Хакасии подросток ограбил цветочный магазин, чтобы подарить букет матери.

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