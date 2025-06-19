В Госдуме призвали поэтов и писателей ходить в библиотеки после блокировки Wattpad

Роскомнадзор заблокировал на территории России онлайн-площадку для писателей Wattpad. Председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова заявила «Газете.Ru», что «мир не заканчивается на электронных площадках», писатели и поэты могут делиться своими произведениями и без интернета — в домах культуры и библиотеках.

«Я хочу сказать, что мир не заканчивается на каких-то электронных площадках, тем более для наших поэтов и писателей есть ценность живого формата — это дома культуры, театральные площадки и библиотеки, которых мы создали в стране несколько тысяч. Там есть специальные клубы для поэтов, которые общаются со своими жителями, могут там представить свои произведения. Ведь автору, что важно? Чтобы нашлись читатели, и это не обязательно какая-то площадка, тем более чуждая нам, которая нарушает закон», — сказала она.

Депутат считает, что «найдутся такие же талантливые люди», которые создадут аналогичные площадки. Казакова считает, что в школах необходимо возобновить чтецкие встречи.

«А сейчас совет при президенте, когда был по русскому языку, тоже обсуждали вопросы, — [например], возродить чтецкие встречи. Мы говорим о том, что в школах надо это возродить. Поэтому площадок для того, чтобы наши авторы могли представить свои произведения, есть в определенном количестве, и, если их не будет хватать, я уверена, что на место тех, которых блокируют — придут новые», — сказал она.

Казакова также поддержала Роскомнадзор, который заблокировал Wattpad.

«Правильно сделал Роскомнадзор, он выполняет свою работу. Не надо этим платформам прикрываться тем, что там есть и добросовестные участники. Нарушил — заблокировано. Это надо делать, причем сразу не тянуть, потому чтобы информация не распространялась. Тем, кто не нарушает законодательство, наши добросовестные, талантливые, прекрасные поэты, которые размещают свои стихи, писатели, которые размещают произведения, рассказы, очерки — есть наши площадки, есть аналоги», — сказала она.

Депутат заявила, что в России стало больше творческих людей разных возрастов. Есть авторы, кому за 80, они «выпускают свои книги и прекрасные стихи пишут».

«Даже на предприятиях есть свои звездочки поэтические, и они находят свои залы и своего слушателя, и читателя. Поэтому, талантам — дорогу. Помните, когда-то, была такая фраза: «нам такой хоккей не нужен». Вот и нам такие площадки не нужны», — сказала она.

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