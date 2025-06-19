В ЦАХАЛ случайно назвали Бушер среди атакованных объектов

Пресс-секретарь израильских вооруженных сил «по ошибке» упомянул Бушер в числе объектов, подвергшихся атакам Израиля. Об этом ТАСС сообщил источник в армии.

До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков выразил обеспокоенность в связи с потенциальными рисками для атомной электростанции (АЭС) «Бушер», которые могут возникнуть в результате ударов, наносимых Израилем и Ираном.

Бушерская атомная электростанция (АЭС) является первым подобным объектом в Иране и на всем Ближнем Востоке. Она расположена недалеко от города Бушер. Строительство АЭС началось в 1975 году, однако ввести ее в промышленную эксплуатацию удалось лишь в 2013 году.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию под названием «Восстающий лев», целью которой стали ядерные и военные объекты на территории Ирана. В ответ Иран запустил операцию «Правдивое обещание — 3», нанося удары по военным объектам в Израиле.

В результате атак с обеих сторон пострадали десятки людей. Иран и Израиль уже на протяжении недели продолжают обмениваться ударами.

Ранее с иранской АЭС в Бушере эвакуировали часть российских сотрудников.