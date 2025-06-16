В МИД РФ высказались о рисках для АЭС «Бушер» из-за конфликта Израиля и Ирана

Россия обеспокоена возможными рисками, которые могут принести обмены ударами между Израилем и Ираном для атомной электростанции (АЭС) «Бушер». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Конечно, все это крайне опасно. Если до сих пор обошлось без тяжелейших последствий, и мы в данном случае имеем свои источники информации и видим, что на эту тему сообщают представители МАГАТЭ, это просто пока что стечение обстоятельств, но риски слишком высоки», — сказал замглавы ведомства.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

Ранее ЦАХАЛ атаковал военный гарнизон на западе Тегерана.