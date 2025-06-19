Файзуллин: мораторий на штрафы для застройщиков продлят до конца 2025 года

Мораторий на штрафы для застройщиков продлят на вторую половину 2025 года. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, передает РИА Новости.

«Мы в целях того, чтобы некоторые сложности снять у застройщиков, приняли решение о продлении моратория на вторую половину 2025 года, то есть возможность сдвинуть сроки», — сказал он.

В конце декабря прошлого года сообщалось, что правительство РФ продлило действие моратория на взыскание с застройщиков неустоек и штрафов за срывы сроков сдачи новостроек до 30 июня 2025-го. С 1 января и до конца первого месяца лета застройщикам не будут начислять неустойку, если они нарушают срок передачи объекта дольщику. Компенсация за несдачу жилья в предусмотренный договором срок будет рассчитываться без учета периода действия моратория.

Ранее Путин назвал жульнической операцией обман дольщиков застройщиками в Татарстане.