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Мораторий на штрафы для застройщиков продлят на вторую половину 2025 года

Файзуллин: мораторий на штрафы для застройщиков продлят до конца 2025 года
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Depositphotos

Мораторий на штрафы для застройщиков продлят на вторую половину 2025 года. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, передает РИА Новости.

«Мы в целях того, чтобы некоторые сложности снять у застройщиков, приняли решение о продлении моратория на вторую половину 2025 года, то есть возможность сдвинуть сроки», — сказал он.

В конце декабря прошлого года сообщалось, что правительство РФ продлило действие моратория на взыскание с застройщиков неустоек и штрафов за срывы сроков сдачи новостроек до 30 июня 2025-го. С 1 января и до конца первого месяца лета застройщикам не будут начислять неустойку, если они нарушают срок передачи объекта дольщику. Компенсация за несдачу жилья в предусмотренный договором срок будет рассчитываться без учета периода действия моратория.

Ранее Путин назвал жульнической операцией обман дольщиков застройщиками в Татарстане.

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