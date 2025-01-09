Путин отреагировал на ситуацию с обманом дольщиков в Татарстане

Обман дольщиков со стороны застройщиков в Татарстане является жульнической операцией. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, передает пресс-служба Кремля.

«Мы уже обсуждали этот вопрос на прямой линии в декабре. Вы слышали обращение из Татарстана о проблемах дольщиков. Как я и ожидал, это жульническая операция, которая была проведена без учета специальных эскроу-счетов для объектов ИЖС», — заявил Путин.

На прямой линии в декабре 2024 года журналист из Татарстана поднял вопрос о поддержке обманутых участников индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

В ответ на жалобы участников ИЖС насчет неисполнения обязательств застройщиком ООО «Таунхаусы и дома» глава Татарстана Рустам Минниханов поручил правоохранительным органам провести проверку. В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело с четырьмя обвиняемыми.

Как сообщало издание «Вести Татарстан», без жилья и денег остались более 100 семей, которые заключили договор с ООО «Таунхаусы и дома». Общая сумма ущерба составила около 300 млн рублей, отмечал «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что россияне еще полгода не смогут взыскать с застройщиков неустойки за срыв сдачи жилья.