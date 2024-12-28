Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне еще полгода не смогут взыскать с застройщиков неустойки за срыв сдачи жилья

Кабмин продлил до 30 июня мораторий на штрафы застройщикам
close
правительство Ростовской области

Правительство РФ продлило действие моратория на взыскание с застройщиков неустоек и штрафов за срывы сроков сдачи новостроек до 30 июня следующего года. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, с 1 января и до конца первого месяца лета застройщикам не будут начислять неустойку, если они нарушают срок передачи объекта дольщику. Компенсация за несдачу жилья в предусмотренный договором срок будет рассчитываться без учета периода действия моратория. Кроме того, не будут начисляться проценты при несоблюдении срока возврата денег при расторжении дольщиком договора долевого участия.

Мораторий, о котором идет речь, был введен в России на фоне пандемии COVID-19 для поддержки бизнеса и действует до сих пор. Еще прошлой весной юрист Глеб Подъяблонский говорил о полном бесправии дольщиков перед застройщиками. В результате, как отметил эксперт, даже в спорных случаях с компаний практически невозможно взыскать какие-либо материальные компенсации. Более того, несданные квартиры еще не принадлежат дольщикам — у последних нет права собственности на них. Это связано с особенностями договора долевого участия, который предполагает лишь обещание застройщика передать жилье будущему владельцу после сдачи дома в эксплуатацию.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на покупке квартиры в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами