Россияне еще полгода не смогут взыскать с застройщиков неустойки за срыв сдачи жилья

Правительство РФ продлило действие моратория на взыскание с застройщиков неустоек и штрафов за срывы сроков сдачи новостроек до 30 июня следующего года. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, с 1 января и до конца первого месяца лета застройщикам не будут начислять неустойку, если они нарушают срок передачи объекта дольщику. Компенсация за несдачу жилья в предусмотренный договором срок будет рассчитываться без учета периода действия моратория. Кроме того, не будут начисляться проценты при несоблюдении срока возврата денег при расторжении дольщиком договора долевого участия.

Мораторий, о котором идет речь, был введен в России на фоне пандемии COVID-19 для поддержки бизнеса и действует до сих пор. Еще прошлой весной юрист Глеб Подъяблонский говорил о полном бесправии дольщиков перед застройщиками. В результате, как отметил эксперт, даже в спорных случаях с компаний практически невозможно взыскать какие-либо материальные компенсации. Более того, несданные квартиры еще не принадлежат дольщикам — у последних нет права собственности на них. Это связано с особенностями договора долевого участия, который предполагает лишь обещание застройщика передать жилье будущему владельцу после сдачи дома в эксплуатацию.

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