В соцсетях осудили отца, заставившего маленького ребенка фотографироваться со львом

В соцсетях осудили отца из Индии, который заставил маленького ребенка фотографироваться со львом, пишет NDTV.

Инцидент произошел в одном из частных зоопарков штата Карнатака. На опубликованной видеозаписи видно, как мужчина подводит ребенка к клетке со львом и пытается усадить его перед решеткой для фотографии. Ребенок явно испуган, пятится назад и плачет, но отец настойчиво возвращает его на место, не обращая внимания на страх малыша.

Ролик быстро набрал популярность в соцсетях, а комментаторы разделились во мнениях. Одни назвали поведение отца недопустимым и жестоким, другие же заявили, что это лишь способ научить ребенка преодолевать страхи.

Эксперты по детскому развитию также прокомментировали ситуацию, отметив, что принуждение к контакту с потенциально опасными животными может оставить у ребенка психологическую травму. Они призвали родителей уважать эмоции детей и не ставить их в ситуации, вызывающие панический страх.

Представитель зоопарка сообщил, что сотрудники не поощряют такие действия посетителей и напоминают: безопасность посетителей, особенно детей, должна быть в приоритете. Между тем полиция рассматривает возможность возбуждения дела против отца за возможное жестокое обращение с сыном.

Ранее в Египте лев напал на сотрудника зоопарка.