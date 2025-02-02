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В Египте лев напал на сотрудника зоопарка

Youm7: лев напал на охранника зоопарка в египетском городе Эль-Файюм
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Chris Ecob/Shutterstock/FOTODOM

В городе Эль-Файюм, расположенном в одноименной провинции Египта, лев напал на сотрудника зоопарка. Мужчину спасти не удалось, сообщает газета Youm7.

По информации издания, работник, которому было 47 лет, выполнял функции охранника в зоопарке. В день инцидента он потерял равновесие и упал в вольер к льву. Животное набросилось на него и несколько раз укусило за голову.

Согласно сообщению канала, прибывшие на место происшествия правоохранительные органы открыли огонь по зверю.

В связи с этим инцидентом власти Эль-Файюма приняли решение временно закрыть зоопарк.

В Пакистане молодой человек решил снять ролик со львом и попал в больницу. Инцидент произошел на ферме, где владельцы разводят диких животных. Мужчина из Индии решил снять ролик для своих соцсетей со львом в клетке на фоне, но в какой-то момент хищник напал на него. В результате турист получил травмы лица, плеча и руки. Его направили в больницу, где медики оказали всю необходимую помощь.

До этого в Индии тигр напал на фермера в лесу. Мужчина отправился за дровами, но в какой-то момент дикое животное проявило агрессию к человеку.

Ранее обезьяны напали на мужчину с ребенком и попытались угнать детскую коляску.

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