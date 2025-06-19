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Москвичка лишилась более чем 18 млн рублей за один день после звонка от «маркетплейса»

В Москве мошенники выманили у женщины 18,7 млн рублей
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Москвичка поверила аферистам и лишилась более чем 18 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура столицы.

Один из мошенников представился пострадавшей сотрудником маркетплейса и рассказал об оплаченной посылке, для получения которой нужно продиктовать код из сообщения.

Позже ей пришло сообщение о взломе аккаунта на «Госуслугах» и якобы номера горячих линий, на которые можно позвонить, что она и сделала. Злоумышленники выманили у пострадавшей информацию о сбережениях, которые якобы кто-то хотел похитить.

В результате москвичка забрала из банка свои деньги, вместе с аферистами по видеосвязи пересчитала их, упаковала в коробку и передала прибывшему к ней курьеру. От женщины неизвестные получили 18,7 миллионов рублей.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего. Процесс находится на контроле у прокуратуры.

Ранее адвокат заплатил миллион за фальшивый пропуск на ПМЭФ.

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