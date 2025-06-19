Адвокат заплатил миллион за фальшивый пропуск на ПМЭФ

Председатель одной из адвокатских контор стал жертвой мошенника, пообещавшего оформить ему пропуск на Петербургский международный экономический форум. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

За участие в ПМЭФ юрист Руслан А. заплатил миллион рублей, однако в результате остался ни с чем, пишут журналисты.

Как рассказал потерпевший, готовиться к мероприятию он начал заранее — еще весной. Помощь в оформлении документов предложил 53-летний Андрей, директор коммерческой фирмы. Мужчина лично приехал в московский офис адвоката, взял наличные и пообещал все уладить.

Однако на месте, в Петербурге, юрист обнаружил, что никакой заявки не было. Подозреваемого уже задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

18–21 июня в Санкт-Петербурге состоится Петербургский международный экономический форум. Тема мероприятия в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Свое участие в форуме уже подтвердили более 92 стран и территорий, в их числе — страны Азии, Африки и Латинской Америки. Страной-гостем ПМЭФ-2025 станет Королевство Бахрейн.

Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества с сообщениями от авиакомпаний.