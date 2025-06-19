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В Кемерове около проезжей части обнаружили мальчика без сознания

В Кемерове прохожие спасли мальчика, потерявшего сознание на тротуаре
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Инцидент Кемерово | ДТП | ЧП | Происшествия/VK

В Кемерове ребенок потерял сознание прямо на тротуаре около проезжей части. Об этом сообщает паблик «Инцидент Кемерово» во «ВКонтакте».

Мальчика лет девяти на вид обнаружили местные жители накануне на Щегловском переулке.

«Сколько он пролежал, неизвестно, но асфальт под ним уже был мокрый, мимо проезжало множество машин, и никто не мог ему помочь», – сообщается в публикации.

По словам автора, рядом со школьником лежал велосипед, в асфальте была выбоина. Предполагается, что мальчик ехал на велосипеде, но не заметил ее и упал, потеряв сознание.

Прохожие вызвали скорую помощь, ребенок пришел в себя. Получил ли он какие-либо травмы, не уточняется.

До этого в Якутии двухлетний ребенок потерял сознание во время игр на природе. Пострадавший приехал к бабушке в дом, который находился на берегу реки.

Когда взрослые отвлеклись, мальчик выбежал за ограждение и скатился в водоем. Позже ребенка хватились и, обнаружив, вызвали скорую помощь.

Ранее в Ленобласти пятилетний мальчик впал в кому в гостях у бабушки.

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