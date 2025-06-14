В Ленобласти пятилетний мальчик впал в кому в гостях у бабушки

В Ленобласти ребенок приехал в гости к бабушке и впал в кому

В Ломоносовском районе Ленинградской области бабушка помогла спасти пятилетнего внука, которому неожиданно стало плохо, мальчика доставили в больницу в состоянии комы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Кокнретно.ру».

Инцидент произошел в Сосновом Бору 12 июня. Родители погуляли с пятилетнем сыном и привезли его погостить к бабушке-медику. В какой-то момент мальчику неожиданно стало плохо. Пожилая женщина вызвала скорую помощь и пыталась самостоятельно спасти внука.

По дороге в больницу несовершеннолетний потерял сознание и впал в кому. Врачам удалось стабилизировать состояние маленького пациента, он пришел в себя спустя несколько часов, в ходе обследования не было выявлено никаких патологий. Известно, что семья ранее не попадала в поле зрения правоохранительных органов, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Башкирии маленький ребенок упал в трехметровый колодец на глазах у матери. Женщина не смогла самостоятельно помочь сыну и стала звать на помощь. Ее крики услышал спасатель, который в тот день был не при исполнении, но не смог пройти мимо. Мужчина прибежал на место происшествия из дома, спустился в колодец и вытащил ребенка. Пострадавший получил незначительные травмы.

Ранее четырехлетний мальчик впал в кому после укола в стоматологии в Петербурге.