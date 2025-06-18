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В России запретили вузам увеличивать места для приема на платное отделение

Минобрнауки: вузам запрещено увеличивать места для платного приема с 2025 года
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

В ходе текущей приемной кампании российским вузам запретили увеличивать количество мест для платного приема. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства науки и высшего образования РФ.

«Во исполнение поручения президента Российской Федерации от 6 февраля 2025 г. в ходе этой приемной кампании вузам запрещено увеличивать количество мест для платного приема», — приводит агентство слова представителя ведомства.

Также в Минобрнауки напомнили, что с этого года для подачи документов для каждого уровня обучения введены единые сроки. Так, подать документы на бюджет по результатам ЕГЭ на специалитет и бакалавриат можно с 20 июня по 25 июля. Для платного обучения срок подачи увеличен до 20 сентября.

В магистратуру прием документов и для тех, кто претендует на платное, и для тех, кто собирается подаваться на бюджет, ограничен одинаковым сроком: с 20 июня по 20 сентября.

Ранее глава Минобрнауки сказал, когда все вузы России перейдут на новую модель образования.

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