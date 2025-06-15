Глава Минобрнауки сказал, когда все вузы России перейдут на новую модель образования

Фальков: переход вузов на новую модель образования произойдет в течение двух лет

Российские высшие учебные заведения в основном перейдут на обновленную модель высшего образования в течение ближайших двух лет. Об этом сообщил РИА Новости министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Он напомнил, что работа над реформой ведется уже третий год, если отсчитывать с момента первых обсуждений концепции. По оценке главы Минобрнауки, ключевые этапы перехода будут завершены в течение ближайших двух лет.

Согласно предложенной модели, система высшего образования будет разделена на базовый и специализированный уровни. Аспирантура при этом станет самостоятельной формой профессионального образования, ориентированной на подготовку научных и педагогических кадров, а также исследователей. Пилотное внедрение новой структуры стартовало в 2023 году на базе шести российских вузов.

Базовое высшее образование будет предоставлять полноценную подготовку специалиста и длиться от четырех до шести лет, в зависимости от направления.

Фальков тогда подчеркивал, что изменения не затронут права уже обучающихся студентов, а вузам будет предоставлено достаточно времени и ресурсов для перестройки учебных процессов.

Ранее стало известно, что в России с начала учебного года начнется регулирование платного набора в вузы.