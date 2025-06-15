На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Минобрнауки сказал, когда все вузы России перейдут на новую модель образования

Фальков: переход вузов на новую модель образования произойдет в течение двух лет
close
Владимир Песня/РИА Новости

Российские высшие учебные заведения в основном перейдут на обновленную модель высшего образования в течение ближайших двух лет. Об этом сообщил РИА Новости министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Он напомнил, что работа над реформой ведется уже третий год, если отсчитывать с момента первых обсуждений концепции. По оценке главы Минобрнауки, ключевые этапы перехода будут завершены в течение ближайших двух лет.

Согласно предложенной модели, система высшего образования будет разделена на базовый и специализированный уровни. Аспирантура при этом станет самостоятельной формой профессионального образования, ориентированной на подготовку научных и педагогических кадров, а также исследователей. Пилотное внедрение новой структуры стартовало в 2023 году на базе шести российских вузов.

Базовое высшее образование будет предоставлять полноценную подготовку специалиста и длиться от четырех до шести лет, в зависимости от направления.

Фальков тогда подчеркивал, что изменения не затронут права уже обучающихся студентов, а вузам будет предоставлено достаточно времени и ресурсов для перестройки учебных процессов.

Ранее стало известно, что в России с начала учебного года начнется регулирование платного набора в вузы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами