В Челябинске рейс в Шарм-эль-Шейх задержали почти на 18 часов

В Челябинске задержали рейс в Шарм-эль-Шейх по техническим причинам

Пассажиры рейса Челябинск – Шарм-эль-Шейх не могут вылететь из российского аэропорта из-за задержки. Об этом сообщает 31tv.ru.

По данным Telegram-канала, самолет должен был покинуть воздушную гавань еще ночью, но в результате его задержали почти на 18 часов. При этом изначально причину произошедшего якобы не называли, но позже объяснили ситуацию поломкой.

«В аэропорту Челябинска туристам говорят, что самолет неисправен. Именно поэтому рейс перенесли почти на 18 часов, чтобы починить лайнер», – сообщается в публикации.

Из-за сложившейся ситуации пассажирам с детьми пришлось спать на скамейках.

В комментарии для журналистов представители челябинского аэропорта заявили, что время вылета изменила авиакомпания Almasria Airlines, воздушная гавань работает в штатном режиме.

Ситуацию взяли на контроль в прокуратуре. Специалисты проверят, придерживается ли перевозчик требований законодательства о защите прав потребителей.

В ведомстве также добавили, что пассажирам предоставят место в гостиницах и организуют трансфер.

Ранее рейс из Петербурга в Египет задержали на 35 часов.