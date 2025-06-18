На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Челябинске рейс в Шарм-эль-Шейх задержали почти на 18 часов

В Челябинске задержали рейс в Шарм-эль-Шейх по техническим причинам
close
Shutterstock

Пассажиры рейса Челябинск – Шарм-эль-Шейх не могут вылететь из российского аэропорта из-за задержки. Об этом сообщает 31tv.ru.

По данным Telegram-канала, самолет должен был покинуть воздушную гавань еще ночью, но в результате его задержали почти на 18 часов. При этом изначально причину произошедшего якобы не называли, но позже объяснили ситуацию поломкой.

«В аэропорту Челябинска туристам говорят, что самолет неисправен. Именно поэтому рейс перенесли почти на 18 часов, чтобы починить лайнер», – сообщается в публикации.

Из-за сложившейся ситуации пассажирам с детьми пришлось спать на скамейках.

В комментарии для журналистов представители челябинского аэропорта заявили, что время вылета изменила авиакомпания Almasria Airlines, воздушная гавань работает в штатном режиме.

Ситуацию взяли на контроль в прокуратуре. Специалисты проверят, придерживается ли перевозчик требований законодательства о защите прав потребителей.

В ведомстве также добавили, что пассажирам предоставят место в гостиницах и организуют трансфер.

Ранее рейс из Петербурга в Египет задержали на 35 часов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами