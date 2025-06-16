Рейс из Петербурга в Египет задержали на 35 часов

Египетская авиакомпания AlMasria Airlines задержала рейс из Санкт-Петербурга в египетский город-курорт Шарм-эш-Шейх почти на 35 часов. Об этом сообщает РБК.

По информации онлайн-табло аэропорта Пулково, рейс UJ 704 авиакомпании AlMasria Airlines, следовавший из Петербурга в Шарм-эш-Шейх, должен был вылететь в 0:15 15 июня. Однако вылет перенесли на 10:05 следующего дня. Позднее время вылета изменилось еще раз. В итоге, согласно данным аэропорта Пулково, самолет отправился в Египет в 11:32.

Задержки коснулись и рейсов из Шарм-эш-Шейха. По информации «Фонтанки», рейс UJ 703, который должен был вылететь из Шарм-эш-Шейха в Петербург 14 июня в 17:15, по данным сервиса flightradar24, взлетел только 16 июня в 03:17.

Рейс UJ 721 авиакомпании AlMasria Airlines из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург также был задержан. Он должен был вылететь в 11:27 14 июня, но в Екатеринбург, по данным аэропорта «Кольцово», прибыл только в 19:25 15 июня.

14 июня Telegram-канал Mash сообщил, что свыше 500 туристов вернулись из Антальи в Москву без багажа. Инцидент произошел с пассажирами нескольких прилетевших из Турции рейсов Turkish Airlines. Туристы рассказали, что они ждали больше часа у ленты выдачи багажа. После этого сотрудники аэропорта сообщили, что чемоданы россиян остались в Анталье.

Ранее эмиратская авиакомпания запустила рейсы для застрявших в ОАЭ граждан РФ.