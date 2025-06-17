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Предсмертным видениям нашли объяснение

Нейрохирург Земмар: мозг может проигрывать воспоминания перед смертью
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Евгений Биятов/РИА Новости

Исследование активности мозга показало, что в момент смерти человек переживает нечто похожее на сон или воспоминание, заявил нейрохирург из Университета Луисвилля Аджмал Земмар. Об этом сообщает Metro.

По его словам, выяснить это удалось благодаря анализу электроэнцефалограммы 87-летнего пациента за 30 секунд до и после остановки сердца.

Земмар утверждает, что в гамма-осцилляциях, связанных со сновидениями или воспоминаниями, заметна активность во время и даже после «перехода к смерти». Нейрохирург добавил, что мозг перед кончиной может воспроизводить последние важные воспоминания в жизни человека.

Он отметил, что данные результаты «бросают вызов понимаю того, когда заканчивается жизнь и появляются вопросы, связанные со сроками донорства органов.

До этого ученые из Университета Макгилла выяснили, что нарушение циркадных ритмов в подростковом возрасте способно повлиять на развитие мозга, особенно если у человека уже есть врожденные факторы риска, такие как перенесенная матерью инфекция во время беременности.

Ранее врач объяснил, почему творческим людям важен полноценный сон.

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