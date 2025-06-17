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Сбой биологических часов у подростков приводит к нарушениям психики

BBI: нарушение суточных ритмов влияет на развитие мозга подростков
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Nomad_Soul/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Макгилла выяснили, что нарушение циркадных ритмов в подростковом возрасте способно повлиять на развитие мозга, особенно если у человека уже есть врожденные факторы риска, такие как перенесенная матерью инфекция во время беременности. Работа опубликована в журнале Brain Behavior and Immunity (BBI).

Ранее уже было установлено, что инфекционные заболевания, перенесенные беременной женщиной — например, грипп, — могут повышать риск развития у ребенка шизофрении или расстройств аутистического спектра. Нарушения сна, часто сопровождающие эти состояния, также связаны с нарушением биологических ритмов организма.

Чтобы выяснить, как взаимодействуют эти два фактора риска, исследователи провели серию экспериментов на мышах. Одну группу животных подвергли имитации внутриутробной инфекции, другую — постоянному освещению в подростковом возрасте, третью — обоим воздействиям одновременно, а четвертую оставили без изменений.

Результаты оказались неожиданными. Хотя каждый фактор по отдельности вызывал определенные изменения в поведении, память и активности генов, особенно в зонах мозга, связанных с психическими расстройствами, их сочетание не всегда усугубляло ситуацию. В некоторых случаях нарушение биоритма, напротив, ослабляло последствия перенесенной инфекции.

«Мы предполагали, что эффекты будут просто суммироваться, но оказалось, что все гораздо сложнее», — отметил профессор психиатрии Университета Макгилла Николя Цермакьян, старший автор исследования. — «Иногда биологические ритмы, нарушенные в подростковом возрасте, даже смягчали воздействие внутриутробной инфекции».

Подростковый возраст был выбран не случайно: это критический этап развития мозга. В этот период внутренние часы подростков нередко расходятся с социальным расписанием — например, с ранним началом занятий в школе. Позднее засыпание, постоянный свет от экранов и нарушение сна формируют состояние, известное как «социальный джетлаг».

«Подростки особенно уязвимы. И если у них есть дополнительные биологические факторы риска, важно внимательно относиться к режиму сна и бодрствования», — подчеркнула Тара Делорм, соавтор исследования и бывшая аспирантка Центра исследований мозга Дугласа.

Сейчас команда продолжает анализировать генные изменения, которые наблюдались у мышей, чтобы понять, как эти механизмы могут работать в мозге человека и как их можно использовать для профилактики или терапии психических расстройств.

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