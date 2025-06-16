Врач объяснил, почему творческим людям важен полноценный сон

Сон — это не просто отдых, а сложный процесс, от которого зависит работа мозга и всего организма. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.

По его словам, во время сна происходит консолидация памяти — информация, полученная за день, перерабатывается и переходит из кратковременной памяти в долговременную. Одновременно восстанавливаются когнитивные функции.

«Интересно, что именно во сне мозг устанавливает неочевидные связи между разными идеями, что значительно улучшает творческие способности и аналитическое мышление», — рассказал Новиков.

Он добавил, что полноценный сон — это не роскошь, а необходимое условие для полноценной жизни.

Врач-сомнолог, терапевт, эндокринолог Дарья Лебедева до этого говорила, что киви улучшает продолжительность и качество сна. Кроме того, по ее словам, может помочь теплое молоко, поскольку оно расслабляет и у многих ассоциируется с беззаботным детством.

Эксперт также посоветовала пить на ночь травяные чаи, так как они обладают легкими седативными свойствами.

Ранее врач рассказала о причинах частых пробуждений по ночам.