На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснил, почему творческим людям важен полноценный сон

Сомнолог Новиков: полноценный сон крайне необходим творческим людям
close
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Сон — это не просто отдых, а сложный процесс, от которого зависит работа мозга и всего организма. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков.

По его словам, во время сна происходит консолидация памяти — информация, полученная за день, перерабатывается и переходит из кратковременной памяти в долговременную. Одновременно восстанавливаются когнитивные функции.

«Интересно, что именно во сне мозг устанавливает неочевидные связи между разными идеями, что значительно улучшает творческие способности и аналитическое мышление», — рассказал Новиков.

Он добавил, что полноценный сон — это не роскошь, а необходимое условие для полноценной жизни.

Врач-сомнолог, терапевт, эндокринолог Дарья Лебедева до этого говорила, что киви улучшает продолжительность и качество сна. Кроме того, по ее словам, может помочь теплое молоко, поскольку оно расслабляет и у многих ассоциируется с беззаботным детством.

Эксперт также посоветовала пить на ночь травяные чаи, так как они обладают легкими седативными свойствами.

Ранее врач рассказала о причинах частых пробуждений по ночам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами