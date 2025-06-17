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В Якутии 22 человека отравились бесплатной шаурмой на День России

Следственный комитет возбудил дело по факту отравления 22 человек в Якутии
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Евгений Биятов/РИА Новости

В Якутии следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 22 человек в городе Верхоянске. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления СК России.

«С 14 по 16 июня 2025 года в медицинское учреждение города Верхоянска Верхоянского района обратились 22 человека, по предварительным данным — с признаками пищевой токсикоинфекции», — говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что сейчас состояние людей удовлетворительное, у одного ребенка — состояние средней степени тяжести.

В рамках расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ), устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в СК.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), все случаи заболевания связаны с шаурмой, которую бесплатно раздавали в День России.

«Все заболевшие связывают свое заболевание с употреблением шаурмы. Частное лицо, изготовив шаурму в домашних условиях, без соблюдения условий хранения и срока реализации, бесплатно раздавало шаурму на праздничном мероприятии в сквере города Верхоянска 12 июня 2025 года», — добавили в управлении.

В марте Россельхознадзор сообщил, что магазины сети «Светофор» используются в России как площадка для продажи поддельной продукции. Подчеркивается, что в магазинах сети в нескольких регионах России неоднократно выявлялся оборот поддельных продуктов, а также серьезные нарушения требований технических регламентов, ветеринарного законодательства и системы прослеживаемости.

Ранее в магазинах Петербурга нашли около 400 кг фальсификата.

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