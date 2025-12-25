На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Забайкалье мужчина надругался над девочкой и получил 9,5 лет колонии

В Забайкалье мужчину приговорили к 9,5 годам колонии за изнасилование школьницы
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Забайкалье Краснокаменский городской суд вынес обвинительный приговор местному жителю, который признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней знакомой. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Преступление было совершено в ноябре 2023 года. Подсудимый, зная, что потерпевшая является несовершеннолетней, воспользовался своим физическим преимуществом. Он пригрозил девушке, применил к ней силу и совершил насильственные действия сексуального характера.

Во время судебного разбирательства мужчина свою вину отрицал, утверждая, что стал жертвой сговора, а показания потерпевшей и свидетелей были ложными. Приговором суда ему назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Дополнительно с него взыскано 200 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного потерпевшей.

Ранее россиянин склонил двух школьниц к употреблению наркотиков и изнасиловал одну из них.

