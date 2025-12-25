В результате удара по 103-й бригаде территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были ликвидированы несколько украинских командиров в районе Павловки в Сумской области. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

«С наибольшей эффективностью нанесены удары по позициям 103-й отдельной бригады территориальной обороны в районе Павловки», — отметил собеседник агентства.

По его словам, зафиксированы также большие потери среди личного состава ВСУ.

До этого в силовых структурах агентству сообщили, что ВСУ с большими потерями отводят силы двух бригад, а также спецназ погранслужбы вглубь Сумской области.

Украинское командование, понеся большие потери в Краснопольском районе, приказало отступить на более выгодные позиции вглубь Сумской области подразделению 119-й отдельной бригады терробороны, спецроте 58-й отдельной мотопехотной бригады, а также спецназу государственной пограничной службы Украины.

Ранее группировка войск «Север» взяла под контроль Прилипку в Харьковской области.