Командиры ВСУ ликвидированы в результате удара близ Павловки

РИА Новости: российские военные ликвидировали командиров ВСУ у Павловки
true
true
true
close
Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

В результате удара по 103-й бригаде территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были ликвидированы несколько украинских командиров в районе Павловки в Сумской области. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

«С наибольшей эффективностью нанесены удары по позициям 103-й отдельной бригады территориальной обороны в районе Павловки», — отметил собеседник агентства.

По его словам, зафиксированы также большие потери среди личного состава ВСУ.

До этого в силовых структурах агентству сообщили, что ВСУ с большими потерями отводят силы двух бригад, а также спецназ погранслужбы вглубь Сумской области.

Украинское командование, понеся большие потери в Краснопольском районе, приказало отступить на более выгодные позиции вглубь Сумской области подразделению 119-й отдельной бригады терробороны, спецроте 58-й отдельной мотопехотной бригады, а также спецназу государственной пограничной службы Украины.

Ранее группировка войск «Север» взяла под контроль Прилипку в Харьковской области.

