В Белгородской области ребенок пострадал в результате атаки дрона

Гладков: в Грайвороне в результате атаки дрона ранены женщина и подросток

В городе Грайворон Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль ранены два мирных жителя, в том числе подросток. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Отмечается, что женщину с осколочным ранением стопы бригада скорой помощи увезла в больницу №2 г. Белгорода. 14-летнего мальчика с «баротравмой» доставили в детскую областную клиническую больницу.

Гладков заверил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Накануне Гладков сообщал, что украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль в городе Грайворон в Белгородской области, в результате чего пострадал мужчина.

В министерстве обороны России сообщили, что в ночь на 25 декабря над российскими регионами был уничтожен 141 украинский беспилотник. Больше всего беспилотников — 62 аппарата — были уничтожены над Брянской областью. Над Белгородской областью уничтожили пять дронов.

Ранее в Белгородской области во время атаки беспилотника пострадал боец подразделения «Орлан».